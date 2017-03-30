伊凡卡成為白宮正式員工 出任川普助理
白宮今天宣布，美國第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）將有另1個頭銜，出任父親、總統川普的無薪顧問。
伊凡卡正式頭銜是總統助理，她丈夫庫許納（Jared Kushner）的職稱是總統高階顧問。伊凡卡會是聯邦政府員工，但不會支領薪水。庫許納同樣不領薪。
伊凡卡和庫許納都沒有任何從政或公共政策經驗。
根據法新社，白宮發布聲明說：「我們很開心伊凡卡在這項第一千金史無前例角色上，在支持總統上，選擇採取這一步。」
「伊凡卡以無薪員工身分提供服務，是我們對道德、透明度和順從所作出的進一步承諾，提供她先前所沒有的更多機會來領導倡議、驅動嘉惠美國大眾的實際政策。」
35歲的伊凡卡在父親就任總統的這2個月期間已成為白宮常客，且有專屬辦公室。
日本首相安倍晉三1月到訪時，伊凡卡陪父親一起接待他；德國總理梅克爾（Angela Merkel）本月初造訪白宮時，她也加入川普與梅克爾在場的圓桌會議。
她參與父親官方事務讓不少人訝異，引發利益衝突的疑慮。
然而，隸屬父親企業王國一部分，且有相當知名度時尚品牌的伊凡卡表示，這些疑慮都是沒有根據的。
伊凡卡發布聲明說：「聽說，我以私人資格擔任總統顧問所引發一些疑慮。在自願遵從所有道德規範下，我將作為1名不支薪白宮員工，接受其他所有聯邦員工相同的約束。」
「這整個過程，我都密切且真誠地與白宮法律顧問辦公室和我私人律師合作，來處理我這份史無前例的角色性質。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060330
(中央社)
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