北市成年禮融合世大運項目 即起報名

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北市府在孔廟舉辦聯合成年禮多年，去年起改由各行政區自行辦理，今年則融入世大運運動項目，即日起開放報名，4月8日至7月15日陸續進行。

民政局從2008年起，在台北孔廟舉辦聯合成年禮，祝福學子「轉大人」，每年吸引眾多青少年參加，去年起改由各區自行辦理，民政局宗教禮俗科長林蕙雅表示，交由各區自行舉辦後，成年禮可結合在地特色。

特別的是，今年成年禮結合世大運運動項目，如中山區的闖關遊戲結合擊劍、中正區讓學子穿著跆拳道服參與、大同區巧妙的把滑輪溜冰技巧與親子趣味競賽結合。

林蕙雅說，去年成年禮訂在同一天舉行，今年開放各區彈性規劃，「有些行政區還會避開學生考試時間來舉辦。」她表示，明年也預計讓各區自行規劃。

而每年成年禮形式也不同，如去年信義區設計「六藝闖關」，有挑米擔、過聰（蔥）明門，今年設計「寄給自己未來的一封信」。

萬華區今年以扛米負重活動代表「肩負重責」；文山區將該處盛產綠竹筍與包粽活動結合；士林區則走訪在地史蹟，舉辦成年禮的地點在市定古蹟神農宮。1060330

(中央社)