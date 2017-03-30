行政院籲大陸說明李明哲案 勿影響兩岸

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台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，行政院發言人徐國勇（圖）30日在行政院院會後記者會表示，中國大陸方面迄今未提出具體說明，他表達「高度遺憾」，盼中國大陸盡速說明，避免影響兩岸關係。中央社記者張皓安攝 106年3月30日

台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，行政院發言人徐國勇今天表示，中國大陸方面迄今未提出具體說明，他表達「高度遺憾」，盼大陸盡速說明，避免影響兩岸關係。

中國大陸國台辦29日證實，日前在中國大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲，因「涉嫌從事危害國家安全活動」，遭國安單位拘留調查。

行政院上午舉行院會後記者會，徐國勇在會中表示，李明哲自19日失聯迄今已12天，這段期間，政府及民間不斷要求中國大陸說明，但中國大陸方面迄今未對李明哲失聯事件提出具體說明，行政院表達「高度遺憾」。

徐國勇表示，行政院已責成陸委會，繼續透過各種管道，要求陸方即刻就李明哲的關押地點、所涉法令及限制人身自由時間等事項，對外完整說明，並依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的通報機制進行通報，同時儘速安排家屬探視及律師會見，保障其應有權益。

徐國勇說，自從得知李明哲失聯後，政府即透過各種管道積極聯繫協尋，並均掌握相關訊息，但各項作為需優先考量李明哲人身安危及權益，並非如外界所言不夠積極或過於低調。

行政院呼籲，台灣社會高度關注本案是否受到公正處理，陸方應具體回應，維護李明哲正當權益，同時應就相關事宜儘速與台灣方面進行溝通，妥善處理，避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。1060330

(中央社)