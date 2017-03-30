84歲翁提款百萬 要給孫子當零花
84歲黃姓老翁前往農會要提款新台幣100萬元，農會職員擔心遭詐騙，最後確認老翁孫子是消防員，平日非常孝順，老翁才會想提款給孫子當零用錢。
雲林縣政府警察局斗南分局今天表示，新光派出所日前接獲新光農會致電表示，有老翁到櫃檯要提領100萬元，農會職員擔心老翁遭詐騙，連繫警方到場處理。
警方到場與老翁懇談後，黃姓老翁表示，提款100萬元現金，真的是要給孫子當零用錢；由於老翁提領大筆款項、且聲稱要給孫子當「零用錢」有違常情，警方先持懷疑態度。
經警方進一步查證，得知黃姓老翁真的是要提款給孫子當零花，不是遭詐騙，才放下心來。
原來老翁孫子在台中市任消防員，平時對老翁非常孝順，老翁感受孫子孝心，才想提領100萬元給孫子當零用錢。
這名「闊氣阿公」疼孫子方式，警方表示罕見，經警方與老翁孫子通過電話後，對方表示感謝阿公疼愛，但目前不需那麼多「零用錢」，麻煩警方協助將阿公提領的錢再存進農會。
警方表示，詐騙集團多鎖定長者行騙，警方感謝農會善意提醒，也呼籲民眾多關心家中長輩，並告知家中長輩如果接獲可疑電話，要冷靜查證，並通知警方，以免造成財產損失。1060330
(中央社)
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