板橋市民停車場 智慧系統找車不迷路

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改造後的板橋市民廣場停車場煥然一新。（葉德正翻攝）

新北市交通局近年推動各停車場改造計畫，板橋市民廣場停車場鄰近三鐵共構與新板特區，需求量極大，市府引進民間改造，除全場鋪面重新鋪設、整場油漆及廁所改造等基礎設備更新外，更有3D智慧尋車、首創機車定位尋車及巡場服務車，打造停車服務新體驗。

交通局長王聲威表示，停車場機車區以新北市15個特色行政區建置分區辨識，如暢遊在「海洋、都會與山城」當中，汽車分道賸餘車位顯示導引及車位在席系統、汽機車月租RFID感應進出、高鐵台鐵時刻表介接及商圈APP等多項特色服務。

停車場也導入科技管理、安全維護與節能減碳等措施，設置AED、緊急求救鈴、酒測代叫車及遠端監視警政連線等服務，另外還有女士及孕婦優先車位、重型機車專區，兼顧各方停車需求。

交通局表示，將秉持提供民眾「優質停車服務」，全方位為民服務心態，期望讓民眾感受到政府的努力，加上業者的用心，共創更好的停車環境與市政願景。

(中時)