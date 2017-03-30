韓演員朱相昱車藝蓮5月結婚
南韓娛樂圈將再添一對銀色夫妻檔。演員朱相昱和車藝蓮將於5月結婚，兩人1年的戀愛修成正果。
韓聯社報導，朱相昱29日在自己的Instagram發文稱，我們公開戀愛已一年有餘，我要和她結為夫妻。我們確認彼此的感情並沒有花很長時間。結婚後，我將作為一名演員，作為一名丈夫，努力營建幸福美滿的家庭。
朱相昱和車藝蓮去年在MBC電視劇《華麗的誘惑》中飾演情侶之後結緣，在戲外成為一對真正的戀人。
朱相昱出生於1978年，1998年通過青年劇《新時代報告書——大人們不知道》出道，以後出演《巨人》、《Good Doctor》、《美女的誕生》等韓劇，深受觀眾喜愛。車藝蓮出生於1985年，2004年以模特兒身分出道，以後出演韓劇《對我而言，可愛的她》等多部影視作品。
(旺報)
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