妮妮那年賽前摸了冠軍盃 不久「不冠魔咒」上身
運動場上有各種莫名的「禁忌」，一旦不慎觸犯，就可能「魔咒」上身，自此跌落谷底。
LPGA年度「5大賽」全日空錦標賽30日在加州開打，這場大賽的前身是納比科錦標賽，這場大賽從2012年開始，每年賽前就讓人聯想到曾雅妮一次不經意的行意，不久就被「不冠魔咒」纏身，高球生涯從巔峰跌到了谷底。
2010年，曾雅妮在這場大賽以四天-13桿，圓了奪冠跳水池封后美夢，2011年二月她登上世界第1，就在狀況正值顛峰時，四月首度頂著「球后」頭銜，參加第1場大賽納比斯科錦標賽，也許當時對自己信心滿滿，比賽開賽前她摸了冠軍盃，提前向世人預約這場大賽冠軍，結果卻付出失冠的代價。
那年她前3輪領先2桿，最後1輪卻失常打出74桿，被這輪打出69桿的美國女將路伊絲，以倒贏3桿贏得逆轉勝，退居第2的曾雅妮賽後痛哭一場。
賽前摸冠軍盃被LPGA視為「禁忌」，曾雅妮2011年的無心舉動，搞砸了冠軍，那次教訓讓她學乖說：「每次要隨接四月的第1場大賽都有很深的感觸，特別是賽前不要摸冠軍盃。」。
2011年納比斯科之後，曾雅妮2012年三月之前5場出賽囊括3冠，LPGA生涯累計冠軍數達到15冠，但從四月的第6戰納比斯科錦標賽開始，「不冠魔咒」上身，不僅長達5年未奪冠，去年還寫下單季最多12場淘汰紀錄，今年前5戰也僅1場晉級。
後來有美國台僑表示，曾雅妮2010年的賽前「預約冠軍」行為，在美國運動場上有看輕其他競爭對手的意味，引起許多美國媒體與LPGA球員有點反感，那才是曾雅妮的最大損失。
(中時電子報)
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