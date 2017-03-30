脫歐後 英國人仍可自由進出歐盟長達5年
英國脫歐的時程長達2年，將到2019年3月，英國才會正式離開歐盟懷抱，現在歐洲議會還可能通過一項過渡期草案，就是2019年英國正式脫歐後，再展延3年，方便英國國民在歐盟其餘27國之間，都能自由進出。這也意味著，從現在起，還有長達5年的脫歐過渡期，英國人都還能保有出入歐盟各國的行動自由。
據英國《獨立報》(The Independent)報導，英國首相梅伊打算在英脫歐的過渡期間，再提出一項新的法案，預計2019年脫歐之後，再增3年為展延期，方便英國公民進出歐盟其他國家。但是，此舉引來想要徹底跟歐盟切斷關係的英國保守黨右派相當不滿。
梅伊強調，英國與歐盟其餘27 個國家，想要保持的是一種「特殊的、深度夥伴關係」。英國只是想要重新奪回國家的自主權，離開歐洲單一市場，不再受歐洲法院的管轄，並沒有否定歐盟的價值。
歐洲議會可能在4月5日會通過這項草案，讓英國在2019年正式脫歐之後，再展延3年的轉換期限，讓英脫歐的過渡期再延長成5年。也就是說，英國公民自即日起還是可以自由進出歐盟長達5年的時間。
梅伊承認，經過2年的脫歐談判之後，英國國民在歐盟27 國，仍可以自由出入，行動自如，但是這個想法引來英國保守黨右派人士的不滿，因為他們希望英國應該切斷與歐盟總部布魯塞爾的所有聯繫，而不是藕斷絲連。然而，這正好可以看出，英國脫歐之間的許多法案或是實際的複雜問題，仍須被釐清和克服，但是卻被支持英脫歐的人士一再淡化。
(中時電子報)
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