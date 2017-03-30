報復薩德？北京國際電影節未邀韓國
南韓電影未受邀參加將於4月在北京舉行的第7屆北京國際電影節。一般評論，是因中國大陸對南韓的薩德報復正逐步擴大至電影領域。
4月16～23日在北京舉行的第7屆北京國際電影節，一部南韓電影都沒有受邀參展。這是在迄今為止舉行的北京電影節上，南韓電影首次未受到邀請或展映。反觀去年北京電影節，共有5部南韓電影放映，並出現了演員李敏鎬、金宇彬等韓流明星大舉參加。
據了解，大陸去年購買了《釜山行》等多部南韓電影的版權，但實際上沒有一部電影在大陸上映。
大陸電影界的一位有關負責人表示，引進了《釜山行》等部分熱門影片，但在上映前夕因薩德問題暫停了放映日程。目前的現狀是，不僅是電影上映和韓流電視劇的播放受到限制，而且就連在電視或報紙的娛樂版上與南韓藝人相關的資訊和作品介紹也幾乎消失了。
(旺報)
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