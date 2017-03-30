愛心！我國赴越義診　35例唇顎裂患者重拾人生

丁阮莊清術前，明顯可見鼻子塌陷。（羅慧夫顱顏基金會提供）

丁阮莊清術後，鼻子塌陷情況已改善。（羅慧夫顱顏基金會提供

台灣人超有愛！4歲大的越南女童丁阮莊清，因罹患唇裂，導致講話不清楚，在幼稚園也常因外觀而遭同學開玩笑，在台灣義診團的治療下，完成唇鼻整形手術，現正接受語言治療中；義診團尚替另34名唇顎裂的越南患者完成手術，展現的愛心和精準的醫療技術，受到所有患者和家屬稱讚。

由羅慧夫顱顏基金會、以及長庚醫院外科部部長羅綸洲率領的「用愛彌補」義診團，於本月22~25日，到越南胡志明口腔專科醫院進行唇顎裂義診。丁阮莊清家中以賣糖果維生，每月收入僅約9000元新台幣，父母過去曾省吃儉用，讓女兒接受兩次矯正手術，可惜效果不佳，此次特地花了4小時，從家鄉坐車來接受義診，術後外觀幾乎已和一般人無異，讓全家人都相當感動。

當地的市立口腔醫院醫師小董，過去曾經來台，在長庚醫院接受唇顎裂手術的訓練，現已是當地熟練的外科醫師，去年一人就完成50例難度很高的正顎手術。羅綸洲說，此次義診團在小董的協助下，短短兩天便完成35例手術，展現極高的效率，也顯示受訓後帶來的成果。

羅慧夫顱顏基金會表示，義診團一直致力於「給他魚吃，也教他釣魚」的觀念，除了長期到世界各國義診，也不斷培訓各國醫師來台受訓，一旦受訓完，將可回國治療患者、以及培訓更多的當地醫師，多重管道來幫助更多的唇顎裂患者，讓他們重拾正常外觀和語言能力。

(中時)