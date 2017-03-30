台女泰飯店溺斃 家屬反駁相關說法
一名台灣婦人今年2月底在泰國芭達雅飯店泳池溺斃，泰國警方當時掌握資料顯示，她疑似擅闖才送命。死者家屬今天說，事發前曾有飯店員工為死者等人打開游泳池大門。
來自宜蘭的50多歲王姓婦人，在今年2月27日在芭達雅飯店內的游泳池晨泳，還有兩名同伴，但王婦之後不諳水性，不幸溺斃。泰國警方當時掌握資料顯示，王婦疑似未依泳池開放時間擅闖，以致未能及時救援。
死者女兒今天說，當時部分媒體報導「她母親是因為當時在游泳池畔只顧玩自拍，才會落水」，但這部分並非事實，而是當時母親早已在水中，並由其他團員以自拍棒與手機拍照合影。
死者女兒表示，根據監視器顯示，母親在合影後於池內往後走，但因水深有高低差，加上不會換氣繼續往前游泳，母親之後陷入溺水狀態。在母親溺水過程中，雖曾兩度舉手求救，但是當時同在池內的人，還有旅遊團內1名呂姓帶隊者卻視若無睹，繼續游泳，讓母親錯失被救援機會。
此外，母親當天去游泳池時，也並非擅闖，當時是由飯店管理員打開游泳池的大門，且管理員當時曾在低頭看手機，並只停留約3分鐘後就離去。
死者女兒表示，事發後，呂姓帶隊者曾承諾要對外說明母親溺水的真相，但之後都不願協助她對外說明，也拒絕聯絡，家屬求救無門，才拖到今天對外自己說明。
呂姓帶隊者反駁，她並非救生員，也不知王婦當時已經溺水求救，以為王婦當時是在戲水。死者家屬許多說法都是不理性、片面之詞。她會另外找時間詳細對外澄清。1060330
(中央社)
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