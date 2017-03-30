放寬農藥殘留 藍委質疑要圖利誰
國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲今天表示，政府放寬農藥殘留標準，理由是什麼？是為了貿易談判？還是為了圖利特定的貿易商、農藥廠？農委會、衛福部食藥署一定要說明白。
國民黨立委張麗善、王惠美與林為洲一同召開記者會，質疑政府為何放寬農藥殘留標準。林為洲說，放寬第一對農藥廠有利，而這是不是也對進口商有利，因為可讓本來無法進口的蔬果進入台灣，這樣的政策他們真的看不懂。
林為洲表示，政府放寬農藥殘留標準，理由是什麼？是為了貿易談判？還是為了圖利特定的貿易商、農藥廠？農委會、衛福部食藥署一定要說明白，因為這影響甚大。
張麗善質疑，食藥署公開為何放寬農藥殘留標準，是為了要進口，這也是因為政府要配合美國政府，也早有預謀，衛福部及農委會接獲美國商會「2016年台灣白皮書」後立即承諾加快公告農藥殘留容許量，政府這麼積極配合辦理，是迫於什麼樣壓力，相關會談是不是黑箱作業？
張麗善說，政府口口聲聲說為了所有國人的健康，但現在看到的是為了經貿關係，一再退讓，政府所謂的食安，是食安破功三部曲，第一是先開放農藥殘留標準，第二就是開始引進美國含有瘦肉精的豬肉，第三部曲則是日本核災食品跟著進入台灣。1060330
(中央社)
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