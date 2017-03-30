韓面板廠供貨現缺口 陸廠急填補

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國際數據資訊公司（IDC）分析師陳建助指出，中國大陸面板廠急起直追，京東方逐月提高筆記型電腦面板產能，填補由韓商造成的供需缺口。

陳建助表示，韓國面板廠策略轉變，衝擊筆記型電腦面板供需，三星顯示器專注於有機發光二極體（OLED）技術，持續降低筆記型電腦液晶顯示面板產量；樂金顯示器將產能配置給利潤較高的橫向電場顯示技術（IPS）製程，生產筆記型電腦面板。

他說，陸廠除了京東方之外，中電熊貓也改變訂價策略，在韓廠調整之際，趁勢進入筆電品牌大廠供應鏈。

他預期，2017年1、2月面板產品因農曆新年備貨、年後庫存回補、機器歲修等因素，價格持穩。3月開始適逢市場需求淡季，筆記型電腦面板價格預期將下滑0.2至0.3美元，但其中主流規格TN和高清畫質（HD）在供應量持續減少的影響下，價格相對穩定。1060330

(中央社)