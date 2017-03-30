北加州學區表決 否決新版性教育教材

北加州華人群聚、鄰近矽谷的城市古柏迪諾，近來因學區內學校是否應採用露骨描述性知識的新版性教育教材而吵得不可開交，最後經表決予以否決，家長紛紛鬆了一口氣。

古柏迪諾（Cupertino）聯合學區原本打算引入的新版性教育教材，相當篇幅解釋各種性取向與性別認知，再者，若這方面的教材引入校園，屆時將向12至13歲的7年級生介紹如何從事性行為，以及如何使用保險套等。

教材也鉅細靡遺介紹男女大不同的性器官，且上課方式不再男女分開授課，這讓學區內多數是華裔與印度裔的家長，感到憤怒且不能接受。

反對的家長指出，他們不反對正常性教育，但是應教導學生認識青春期的生理改變，以及生理衛生和如何自我保護，而非教導少不更事的學生學習如何從事性行為。

家長更表示，絕對不是歧視所謂的多元族群，但是這不代表主張性教育得有分寸有節制的聲音，就必須被犧牲、漠視甚至被摒棄，如此才是真正的平等。

經過激烈討論後，28日晚間全案交付5位學區委員表決，因麥康勒斯（Soma Mc'Candless）以迴避利益衝突棄權，以致各有2位委員投贊成與反對票，因贊成沒超過反對票，學區駁回新版性教育課綱。1060330

(中央社)