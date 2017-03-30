工安事故頻傳 陸住建部：嚴肅究責

我要評比

中國大陸近期接連傳出工安事故，造成逾20人喪命。中國大陸住房和城鄉建設部對此表示，各地住建部門要克服「麻痺大意和僥倖思想」，嚴肅追究事故相關單位和人員的責任。

根據中國大陸住建部今天在官網發布的新聞稿，住建部日前對中國大陸當前建築施工安全生產工作作出緊急部署，列舉近期多地發生的建築施工死傷事故。

25日，廣東省廣州市第七資源熱力電廠工程鷹架倒塌，9死。27日，河北省保定市裕華商務中心工程吊籃翻覆，3死；安徽省安慶市桐城金色陽光城建案起重機傾覆，3死；湖北省麻城市仙山牡丹博覽園水上樂園綜合樓工程鷹架倒塌，6死。

中國大陸住建部指示，立即展開安全生產「大檢查」，全面清查工安風險，並進一步加強安全生產標準化工作。

住建部要求，各地住建主管部門要強化監管，堅決克服麻痺大意和僥倖思想，充分認識近期一些工程集中復工、趕工對建築施工安全構成的挑戰；並依「四不放過」原則，嚴肅追究事故責任單位和人員的責任。

工安事故處理「四不放過」原則，是事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、責任人和群眾未受教育不放過、整改措施未落實不放過。1060330

(中央社)