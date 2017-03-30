全國首創長者健檢處方 以運動取代藥單

新北市「動健康－長者健檢加值運動處方」4月1日開跑，市長朱立倫今天出席記者會時表示，希望長者健診以「運動處方」取代「藥物清單」，讓長者們活得更健康。

朱立倫表示，「動健康－運動處方」的觀念是去年新北市全國首創的政策，主要鑑於醫學報告指出，台灣長者的衰老期特別長，尤其臥床期間高達7年，相較於北歐國家只有3個禮拜，其中最大的差別，可能在於台灣的長者比較偏重醫療行為、藥物行為，較少重視自我健康管理。

如何讓運動來取代藥物，增進長者的健康期？朱立倫說，其實運動就是藥物處方的一種，而且越早養成運動習慣，成效就會越好，這樣的觀念在國外早已行之有年，新北市去年開始推動，並積極鼓勵市民，特別是長者多運動多健康。

朱立倫指出，目前新北市已培訓185位專業人才、136位醫師共組專業團隊提供服務，和新北市11座國民運動中心及各運動場館合作，同時並與國際接軌，跟EIM(Exercise is Medicine)全球總會簽署合作備忘錄，建構完整的健康諮詢及支援體系，確保長者的健康。

朱立倫表示，新北市以全國最快的速度興建國民運動中心，目前已有11座完工啟用，這次配合「動健康」，各運動中心都設有公益時段，專供銀髮族免費使用，希望在「運動處分」的推廣下，長者都可以在專人指導下善加利用，減少醫療的支出，創造更健康的國民生活環境。

全國首創的長者健檢加值運動處方開跑，朱立倫說，將自4月1日起至11月30日，最大的特色在於幫長者體檢後，不再是後續追蹤開出藥物清單，而是開出運動處方，並且有專人來協助長者一起動健康。

衛生局表示，這次長者健診特別執行「衰弱評估」，一發現異常將由醫師開立「運動處方」，持往專門醫療院所、國民運動中心及專業場館等，進行3個月1080分鐘的運動課程。

健診服務對象為設籍新北滿65歲長者或原住民55歲以上，可就近向衛生所或特約醫院預約，共提供3萬8000名額，滿額截止。1060330

(中央社)