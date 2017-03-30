18％改革影響13萬人 基金壽命延長至民國138年

教育部次長林騰蛟說明教育人員退撫制度改革內容（呂雪彗攝）

行政院會今天通過公立學校教職員年金改革方案，確定公立教職員退休老年基本生活保障樓地板為32160元，退休年資採計延長為15年；至於所得替代率，則從75%分15年逐年調降至60%，優存18趴兼領月退休金第七年歸零，影響人數12萬2301人；支領一次退休金者優存第7年降為6％，影響人數有10854人，改革後基金可從119年破產延後至138年。

行政院會今天通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，確定公立教職員分15年調降退休所得替代率，35年資者由75%至60%；30年資者由67.5%至52.5%；25年資者由60%至45%。

公立教職員18趴優存利息也有變革，支領月退者，分6年由18%逐年調降，第7年歸零；支領一次退者，分6年由18%調降至6%。草案設有最低保障金額，已退及現職人員最低保障金額「樓地板」為3萬2160元；但原退休所得金額即低於最低保障金額者，依原金額支給，不再調高至3萬2160元。

公立教職員的退休金計算基準，以最後在職前15年平均本俸來計算退休金。草案也延後教職人員月退休金起支年齡，高級中等以下學校校長、教師60歲，其餘教育人員65歲退休年齡區隔處理。另年資加年齡目前為75制，未來設計10年過渡條款，施行第1年起逐年增加一個基數，第一年為76制，第10年為85制，第11年起大專院校均逐年調高至65歲，才能支領月退休金。

此外，提高費率上限由現行8%至12%調整為12%至18%，草案並設計年資可攜式年金制度，促進跨職業別的流動，至公教人員若請育嬰假留職停薪，也可 全額自費，繼續撥繳退撫基金，但可併計年資。這次並刪除55歲自願退休加發5個基數一次退休金規定、廢止年資補償金制度。公教遺屬年金部分，則敲定遺族可領「月退金的2分之1」，但與配偶的婚姻存續關係為15年。

(工商)