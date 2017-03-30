推單一市場 印度國會下院通過GST法

印度國會下議院昨晚通過商品與服務稅（GST）4項主要法案，讓印度政府朝7月1日實施GST，使印度成為單一市場的目標邁進一大步。

由執政聯盟掌握多數的印度國會下議院（Lok Sabha）昨晚通過4項與GST相關主要法案，包括中央GST法（2017）、綜合GST法（2017）、GST給各省補償法（2017）和聯邦領地GST法（2017）。

印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）表示，一旦GST正式實施，商品和服務都能容易在全印度流通，全印度將擁有單一稅制，這是有利於所有人的革命性法案。

賈特里認為，下院同意GST委員會批准的主要4項GST法案，是為推動GST法案邁出重要的一步，「我們正在創造歷史，我們將看到一個嶄新的稅收制度...我對達成推動GST截止日期（7月1日）的目標非常樂觀」。

在印度國會下院昨天歷經7個小時的辯論，終於在昨晚通過4項GST主要法案；但在辯論時，國大黨國會議員批評，過去在國大黨執政期間，由於印度人民黨（BJP，現在的執政黨）阻撓GST法案過關，導致印度損耗12兆盧比（新台幣近6兆元）。

在印度國會下院通過GST相關4項主要法案後，將提交印度執政聯盟未掌握多數的上院（Rajya Sabha）審議通過。由於執政的BJP剛在5省選舉獲得重大勝利，多數分析師認為，印度國會上院應該也會對4項GST主要法案亮綠燈。

在印度國會上下院都通過GST相關法案後，印度各省省議會也將審議GST省級相關法案，一旦也獲得各省省議會通過，GST就能正式上路，讓印度成為單一市場，有利包括台商在內的外資及印度企業發展業務。1060330

(中央社)