街舞健身操 陸網民：求認識領舞女學生
中國大陸影音平台「梨視頻」最近上傳一段中學健身操影片。不同於一般單調的健身操，這所中學竟然採「街舞」形式，動感十足。這段影片引起大陸網民討論，更有人希望能認識領舞的學生。
綜合陸媒報導，這所採用「街舞」做為健身操的學校是重慶南開中學。學生說，街舞是體育老師教的，不難，這樣的健身操比原來的廣播體操跳起來更好看。
這段影片也引起大陸網友討論，有人直呼「跳得好，學校的課間操就該這樣，以後孩子們就不會跳不來舞了」，也有人大讚影片中站在司令台上帶領學生跳操的女學生舞技超棒，想「求認識」。1060330
(中央社)
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