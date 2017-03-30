保力達B維士比是藥品 無照販售可罰200萬

衛生局提醒，保力達B和維士比必須具有藥局、藥商許可執照才能販售。（葉臻攝）

原來這是藥品！市面上常見的飲品「保力達B」和「維士比」，依藥事法規定屬於「指示藥品」，必須具有藥局、藥商許可執照才能販售，桃園市政府衛生局前年開始稽查檳榔攤、小吃店及雜貨店等店點，共查獲違規販售者20家，去年下降為13家，降幅達百分之35，衛生局提醒，違反者依藥事法第27條規定處新臺幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，業者切勿以身試法。

(中時)