川習會前 習近平先赴芬蘭訪問
中國國家主席習近平將先赴歐洲芬蘭訪問，再轉到美國與川普總統舉行「川習會」。芬蘭總統府29日宣布，習近平將於4月5前往芬蘭進行國事訪問。至於習近平訪問美國，嫻熟人士表示，美中雙方擬於本周四(30日)同步宣布。
消息來源指出，習近平這次訪美，只到佛州棕櫚灘，沒有其他行程安排。美方原傾向安排邀請習近平先到華府，再到佛州的「海湖」俱樂部與川普舉行峰會，但中方選擇直接到佛州棕櫚灘，且未如日本首相安倍晉三今年2月訪美時一般下榻在川普的「海湖」俱樂部，而另下榻在當地的一座五星級海景渡假村。
北京的選擇與考量，透露出中方的審慎，刻意避開下榻與川普個人掛勾的家族俱樂部，且在川普就職未滿百日，施政爭議仍多下，繞過首都華府，直接到佛州。
白宮迄今仍未正式宣布「川習會」的消息。先前各界報導「川習會」時間為4月6 日和 7日。 了解這次會晤安排的消息人士說，美中雙方擬在30號，同時正式宣布這一消息。
不過，芬蘭總統府29日則率先宣布，習近平4月5日到芬蘭訪問，與芬蘭總統和總理晤面，就當前國際事務和兩國經貿關係交換意見。
相較於過去美中元首晤面至少在數星期前公布，如2013年白宮3個星期前便公布了歐巴馬總統與習近平會晤的消息，美中兩國政府對這次「川習會」遲遲不公布，做法與過往十分不同。此間觀察人士認為，美中兩國拖延公布此次峰會的原因，顯示雙方工作階層仍就細節進行最後磋商。
(中時)
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