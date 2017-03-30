補救教學小朋友 樂當最佳男女主角
「把每一個孩子帶上來！」台中市60位國小補救教學優異學生，在文雅國小燃熱情、玩創意，小朋友大方地演戲、開心地互動，在學校中不曾當過主角的他們，透過好玩的遊戲找到自信心與活力，意猶未盡的直呼下次還要再來。
校長黃智慧表示，這群平常在學校中易被忽略的小朋友，透過「玩藝兒-創意生活營」，能夠盡情的展現自己，來到這裡個個都是最佳男、女主角，她也感謝台中東北扶輪社長期的關懷與持續挹注資源。
孩子們又是滾、又是爬、又是跳，有個人體態展現，也有小組協調合作，十八般武藝展現美感、動感與快感，激昂的歡呼、奇巧的變化，現場洋溢一片熱鬧氛圍，60位原本文靜的小朋友笑顏逐開，透過逗趣的活動紛紛展現出自信心與活力。
文雅國小廖同學表示，「演戲的時候，讓自己感到最快樂！」車籠埔國小廖同學則說，「無論再困難的事，只要努力就可以完成。」更多的孩子樂不思蜀的高喊真好玩，下次有機會一定要再來。
教育局表示，台中市國小每校推薦2位參加補救教學表現優異高年級學生，依報名順序錄取60位參加「玩藝兒-創意生活營」，今年已是第5年舉辦，藉由有趣好玩的體驗活動，期能把每一個孩子都帶上來！
(中時)
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