8月世大運前 高鐵可望全線無線上網

台北世大運將於8月19日登場，行政院長林全今天(30日)在行政院會中表示，高鐵已成為國內外旅客不可或缺的交通工具，他指示交通部務必在世大運前提供高鐵全線無線上網的服務，展現出台灣寬頻上網的可親性。

行政院科技會報辦公室30日在行政院會中報告「公共區域及大眾運輸iTaiwan無線上網躍升計畫」，推動重點包括在世大運前，高鐵全線提供4G及WiFi無線上網，並增加iTaiwan熱點涵蓋率，遍及桃園機場、松山機場、高鐵、桃園機場捷運、高速公路休息站、國家風景區、世大運比賽場所等。

行政院長林全聽取報告後表示，此案是為加速推動「前瞻基礎建設計畫」的「數位建設」，以落實「城鄉連網零落差、寬頻服務隨手得」的施政願景。

林全指出，高鐵自2007年3月全線正式通車營運至今正好10年，已成為國內外旅客不可或缺的交通工具，目前隧道段的纜線工程大多已完成招標，預計5月初開始施工，高鐵將邁向全線提供WiFi無線上網服務的新里程碑。他指示交通部全力協助高鐵，務必在世大運前提供全線上網服務。林揆指示7月的世大運，及9月「世界資訊科技大會」的上網服務建置這些重要活動，希望都能展現出台灣寬頻上網的可親性。

林全並指示相關單位應共同宣導iTaiwan無線上網服務，讓國內民眾或國外旅客都能對於公共區域與大眾運輸場所提供無線上網服務，留下良好印象。

(工商)