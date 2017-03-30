綠委轟役政署 有4個月軍事訓練誰當10個月替代役

內政部役政署推動產業替代役卻被外界抨擊鍋貼役、超商役、快遞役。民進黨立委羅致政（見圖）30日在立法院外交及國防委員會質詢役政署副署長沈哲芳，羅致政憂心有些替代役役期6個月，外交替代役還要10個月，但是83年次以後義務役男只需要服4個月軍事訓練，羅致政怒轟沈哲芳，「我怕你們找不到人啊！」。圖左為國防部常務次長柏鴻輝。（劉宗龍攝）

內政部役政署推動產業替代役卻被外界抨擊鍋貼役、超商役、快遞役。民進黨立委羅致政30日在立法院外交及國防委員會質詢役政署副署長沈哲芳（右），羅致政憂心有些替代役役期6個月，外交替代役還要10個月，但是83年次以後義務役男只需要服4個月軍事訓練，羅致政怒轟沈哲芳，「我怕你們找不到人啊！」。圖左為國防部常務次長柏鴻輝。（劉宗龍攝）

內政部役政署推動產業替代役卻被外界抨擊鍋貼役、超商役、快遞役。民進黨立委羅致政30日在立法院外交及國防委員會質詢役政署副署長沈哲芳（右），羅致政憂心有些替代役役期6個月，外交替代役還要10個月，但是83年次以後義務役男只需要服4個月軍事訓練，羅致政怒轟沈哲芳，「我怕你們找不到人啊！」

(中時)