人民幣全球支付額 2月成長4.1%
環球銀行金融電信協會（SWIFT）今天公布，2月人民幣全球支付額較1月成長4.10%，在國際支付中所占比例為1.84%，繼續排名第6；同期全球所有貨幣支付額月減5.21%。
路透社報導，SWIFT報告顯示，2015年12月人民幣在全球支付中所占比例為2.31%、排名第5。人民幣目前在全球支付所占比例已連續5個月被加拿大幣超越，排名第6。
SWIFT資料顯示，香港依然是最大的離岸人民幣市場，人民幣支付額占所有離岸人民幣支付額的75.93%，月增2.03個百分點；英國、新加坡和美國所占比例分別是5.88%、4.08%和2.77%，均較1月小幅下滑。1060330
(中央社)
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