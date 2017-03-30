補習班狼師流竄 教育部半年內建通報平台

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國民黨立委柯志恩今天說，有許多在補習班涉及性侵、虐童的狼師、虐師，卻因缺乏管理而四處流竄再犯，要求教育部應建置通報系統平台。教育部次長蔡清華允諾，6個月內完成建置。

立法院教育及文化委員會今天併案審查補習及進修教育法部分條文修正草案，全案因為教育部尚未提出修法版本，會議決定擇期再審。

不過，柯志恩質詢時指出，補習班因為缺乏管理，導致許多狼師、虐師四處流竄，她要求應成立通報平台來管理狼師、虐師。

詢答結束後，柯志恩提出臨時提案指出，全國短期補習班立案約1.8萬家，由於管理不彰，屢屢發生性侵、性騷擾、體罰虐童、集體中毒、無照經營、設備消防不及格等亂象，嚴重影響就學幼兒及學童的權益。

提案指出，尤其補習班性侵案件頻傳，戕害青少年身心健康，狼師惡劣行徑令人痛心、憤怒，為杜絕違法違規補習班負責人，以及補習班狼師改名後流竄再犯、繼續殘害學童，教育部應強化管理機制，2周內專案建置「直轄市及各縣市短期補習班違法違規經營者及不適任任教人員通報及查詢系統」，督促地方教育主管機關依法行政、嚴加管理，並善盡通報責任。

對於這項臨時提案，蔡清華表示，因為需要跨部會以及與地方政府協調，因此希望能改成2個月內提出報告，半年內完成建置平台，獲得在場立委同意修正通過臨時提案。1060330

(中央社)