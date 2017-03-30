超萌混血雙胞胎　現身小小警察營

超萌混血雙胞胎姊妹，專心聆聽婦幼隊講解裝備。（葉臻攝）

婦幼隊向小朋友講解裝備。（葉臻攝）

小朋友在體驗中拼壞人拼圖。（葉臻攝）

小朋友體驗街頭巡邏。（葉臻攝）

超萌混血小小警察與大頭警合影。（葉臻攝）

台澳混血雙胞胎姊妹與大頭警合影。（葉臻攝）

桃園市警察局婦幼警察隊，今天舉辦第2屆小小警察營，還找來擔任童裝模特兒的台澳混血兒雙胞胎姊妹陳硯之、陳隨之擔任大使，婦幼隊長蘇慶彬表示，去年的小小警察營共有300多人報名，只錄取60人，因為成效良好，今年共有600人報名，是去年的2倍，還得靠抽籤選出60人參加，小朋友們不但有專屬制服，還能體驗開警車、抓壞人、攔檢等警察工作體驗，警局政風組也藉機向民眾宣導正當的警察勤務模式，寓教於樂讓家長、小孩都收穫滿滿。

(中時)