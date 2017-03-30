高雄產銷履歷全國第一 連敏豆也獲認證
高市農業局輔導農民申請產銷履歷認證，戶數在7年內躍升到782戶，居全國第一，尤其普遍農藥殘留較多的敏豆，竟也順利取得認證，價格是傳統栽種的2倍，市府30日舉辦授證發表會，表揚共同努力的各區小農，與農民共享成果。
農業局長蔡復進坦言，2012年開始力推產銷履歷時，心情戰戰兢兢，因縣市合併前的高雄縣，產銷履歷農民僅96戶，所幸當時副市長劉世芳督導農業，全力支持輔導政策，至去年為止，高雄已有782戶獲得認證，是全國之冠。
去年新增140位農友獲產銷認證，市府副秘書長林英斌30日親自授證，他期盼高雄所有農民均取得產銷認證，提供安全產品給消費者，也提升產品價值；青年農民曾建民透露，通過產銷履歷的美濃敏豆，每公斤逾百元，是傳統栽種的2倍。
農業局植生科長葉坤松補充說，敏豆屬連續採收、連續用藥的作物，藥物殘留較嚴重，當初要輔導申請認證時，連認證公司都存疑，結果農業局派專家顧問團，指導農民正確病蟲害防制觀念，2年前美濃有個產銷班率先取得敏豆產銷履歷。
美濃區農會跟進，再有10位農民以敏豆通過產銷履歷，在好市多、北部全聯賣場上架，創造美濃敏豆安全形象，農業局前年也開始推行「看的見臉」產銷履歷標籤，把農民照片印上外包裝標籤，讓消費者更安心。
(中時)
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