考試院被罵「橡皮圖章」 伍錦霖：運作超然政黨之外

考試院會今通過公務人員退休撫卹法草案，但是日前蔡英文總統及副總統陳建仁則已公開表示，支持年改會版本，大打考試院巴掌，考試院被外界批為「橡皮圖章」。考試院長伍錦霖表示，總統是國家元首也是執政黨主席，宣示執政理念或政黨決策很正常。

伍錦霖被媒體問到，被外界視為「橡皮圖章」一事時指出，考試院秉持超然獨立、合議制精神運作，超然於政黨之外、獨立於行政權之外，以合議制運作做最高決策。政黨運作怎麼樣考試院不能干預，也不能參與，今天院會通過的公務人員退撫法草案送立法院之後，銓敘部會為院的政策在立法院強力辯護。

伍錦霖表示，蔡英文總統是國家元首也是執政黨主席，宣示執政理念或政黨決策很正常，考試院最後會尊重立法院審議結果。

(中時)