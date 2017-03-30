警查違規併排停車 起出132顆摻毒梅仔片

陳姓男子29日晚上駕車在三民區違規併排，遭警方查獲毒咖啡及摻毒梅仔片。（曹明正翻攝）

遭警方查獲的摻毒梅仔片。（曹明正翻攝）

陳姓男子29日晚上近11時在三民區違規併排，遭高巿警保大特勤中隊查獲15包毒咖啡與132片摻有MDMA的梅仔片，陳男坦承持有毒品，但辯稱全要自己吃，因為買愈多愈便宜，才以2萬餘元跟人購買，訊後依毒品罪送辦。

特警小隊長曾曜伸、警員張志聖、邱俐君等3員，29日晚上10時40分在三民區十全、自立路口巡邏時，發現24歲從事餐飲的陳男開車違規併排，前往勸導時查出對方有毒品前科，眼尖員警隨後發現車內中央杯架疑有毒品。

陳男車內共被起獲總重64.2公克的毒咖啡包15包，以及摻有二級毒品MDMA的梅仔片132片、重132.81公克，陳男坦承毒品是自己所有，準備到汽車旅館內使用，因買愈多愈便宜，所以才以2萬3000元向不知名人士購買。

(中時)