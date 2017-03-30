下周請假 洪秀柱今端一年主席成果
國民黨主席選舉開跑，尋求連任的黨主席洪秀柱預定下周請假參選。30日先由文傳會以記者會方式，端出洪秀柱擔任主席一年來的成果，包括地方補選、黨務經費籌募及組織改造、捍衛國家法治與國民黨尊嚴、強力監督執政黨與兩岸和平等五大項。
在地方補選部分，文傳會副主委唐德明表示，洪秀柱上任來一共有8場地方補選，創下6比2的戰績。
面對國民黨前所未有的艱困處境，唐德明說，洪秀柱忍痛進行組織精簡，將專職黨工由約750人減為約480人，並大量晉用志工以補足人力需求；因為組織精簡，每月人事費用由約3700萬元降至約2200萬元（不含月退及18%補貼）。
面對民進黨對黨產的政治追殺，國民黨透過訴訟與抗爭，全力抵擋民進黨的政治清算與追殺，唐德明表示，目前7項法院裁定中，國民黨以4比3領先不當黨產委員會，充分證明不當黨產委員會的轉型正義，只是程序不正義的轉型秀而已。
兩岸交流部分，文傳會副主委胡文琦表示，在洪習會談中堅守「不把黨內爭議放上洪習會」、「不把朝野爭議放上洪習會」及「只將對台灣有幫助議題放上洪習會」等3項原則，並向中共總書記習近平提出「落實藍8縣市8項利多」、「勿阻撓宋楚瑜出席APEC領袖會議」與「邀請中國大陸參與明年世大運」等3項議題訴求，都獲得100%的正面回應，為台灣爭取最大利益。
(旺報)
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