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老翁領鉅款行員報警 結果不是詐騙

中時
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「警」張：老翁領鉅款，原來是…
84歲黃姓老翁（中）領100萬鉅款，引起行員及警察緊張，以為他遇到詐騙集團，結果是要送給孫子。（許素惠翻攝）

詐騙集團橫行，銀行行員只要遇提領鉅款者，唯恐乂是詐騙案，便立即報警，84歲黃姓老翁前往斗南農會新光分部一口氣領了100萬元，銀行直覺判斷一定是遭遇詐騙，馬上報警，員警到場苦口婆心勸戒，令老翁丈二金剛摸不著頭緒，費了好多口舌，終於了解老翁領的錢是要給孫子當零用的，讓警鬆了一口氣。

老翁說，他的孫子在台中當消防員，很孝順，放假時常回雲林看他，因此想送孫子一個大禮，本來是神秘禮物，卻因警介入曝光，不過，還是感謝警察的機警護鈔。

員警為慎重起見，和老翁孫子通話，老翁孫子非常感謝警察及阿公，表示目前並不缺錢，並委警察協助阿公將提領的再錢存進帳戶。

(中時)

關鍵字：詐騙行員報警鉅款
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