「小熊維尼」展登香港！精彩手稿、粉絲會融化你心

3月30日至4月23日在時代廣場舉辦的「小熊維尼：友你友我」大型展覽會與香港粉絲們友緣相聚！（香港旅遊發展局提供）

吉祥物以「熊」為主角的何其多！然黃棕色毛髮、愛吃甜吱吱蜂蜜，總是和一群好朋友們把快樂帶給大家的，莫過於由華特迪士尼於1926年所設計的「小熊維尼」囉！

已經高齡91歲的「小熊維尼」因可愛的外型與憨厚的個性風靡全世界，至今仍有屬於牠的電影和卡通，甚至周星馳專屬配音員石班瑜也在卡通《小熊維尼》裡客串一角呢！想看超萌小熊維尼嗎？

小熊維尼和牠的好朋友。（香港旅遊發展局提供）

不妨來香港一遊吧！嘗美味、坐叮叮車、看維多利亞港美麗夜景，當然也讓小熊維尼陪伴你度過甜蜜回憶！」「小熊維尼」與及一班朋友仔即將遠道來港，於2017年3月30日至4月23日在時代廣場舉辦的「小熊維尼：友你友我」大型展覽會與香港粉絲們友緣相聚！

小熊維尼展將展出多款珍貴手稿。（香港旅遊發展局提供）

這次將會是香港有史以來最大規模的「小熊維尼」展覽，展出華特迪士尼檔案館的92件藝術珍藏，將最具代表性、深得大人細路歡心的小熊傳奇活現大家眼前。當中超過50件展品更是首度於全球展出，讓粉絲們能夠更加深入了解「小熊維尼」那個有趣好玩、充滿愛和忠誠的世界！

不容錯過的還有展覽會場的19個3D模型公仔，小熊維尼、跳跳虎和咿唷等可愛角色將會在精心打造的百畝森林現身，與大家狂影selfie開心合照！更令人期待的是一連八場的「小熊維尼粉絲見面會」。

小熊維尼和牠的好朋友 。（香港旅遊發展局提供）

「小熊維尼」展覽會現身香港！

「小熊維尼：友你友我」大型展覽會將會展出來自華特迪士尼檔案館中難得一見的92件館藏，包括故事書、草圖、原始創作圖和玩具。當中超過一半極具歷史價值的展品，今次更是首度公開展出。

香港將在春天有史以來最大規模的「小熊維尼」展覽。（香港旅遊發展局提供）

精彩亮點包括：

•《小熊維尼之蜂蜜樹》一系列初期角色設計的動畫草圖。

•《小熊維尼之大風吹》7張原始創作圖，自這部短篇動畫電影完成後首度公開展出。

•1964年出品的小熊維尼和朋友們的原裝毛公仔，比《小熊維尼之蜂蜜樹》早兩年推出。這批公仔代表了「小熊維尼」早期商品的特色，亦示範了相關商品如何宣傳未上映的新片。華特迪士尼先生在他的辦公室有同一隻「瑞比」毛公仔。展覽場內有超巨型「小熊維尼」公仔讓大家攬住影相。同場可於放映室內欣賞多部大受歡迎的「小熊維尼」電影。

展覽場內有超巨型「小熊維尼」毛公仔讓大家攬住影相。同場可於放映室內欣賞多部大受歡迎的「小熊維尼」電影，包括《小熊維尼歷險記》、《小熊維尼之蜂蜜樹》、《小熊維尼之大風吹》、《小熊維尼之跳跳虎與我》及《小熊維尼之咿唷與我》。

趁著春天，來香港看超可愛的小熊維尼吧。（香港旅遊發展局提供）

地面露天廣場 ——暢遊百畝森林與小熊維尼和朋友們盡情Selfie

「小熊維尼」和朋友們居住的美麗又充滿魔法的百畝森林，將配以色彩繽紛的彩色汽球和旗幟，以及生動活潑的多個3D角色雕像活現大家眼前。19個3D模型公仔將列陣歡迎香港粉絲，包括3米高超巨大「小熊維尼」公仔，以及跳跳虎、貓頭鷹、袋鼠媽媽、小荳、谷巴等。

華特迪士尼檔案館呈獻「小熊維尼：友你友我」展覽。（香港旅遊發展局提供）

華特迪士尼檔案館呈獻「小熊維尼：友你友我」展覽

日期：2017年3月30日至4月23日

時間：每日上午10時至晚上10時

地點：時代廣場 地面露天廣場

「小熊維尼粉絲見面會」

日期：2017年4月1-2日 （小熊維尼+跳跳虎）、4月8-9日（小熊維尼+豬仔）、4月14-15日（小熊維尼+咿唷）、4月16-17日（小熊維尼+跳跳虎）

地點：時代廣場2樓

(中時電子報)