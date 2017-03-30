下月甜嫁郭富城 爆方媛掩肚忙辦港澳通行證

郭富城傳下月舉行婚禮，近日網友目擊方媛疑辦港澳通行證。（圖／翻攝自郭富城、小美麻麻_m微博）

爆方媛忙辦港澳通行證。（圖／翻攝自小美麻麻_m微博）

傳郭富城下月娶方媛。（圖／中時資料照片）

天王郭富城前年閃電認戀小22歲嫩模女友方媛，日前郭富城被爆3月初已在香港辦「擬結婚通知書」，依法兩人將在3個月內完婚，與天王下月在港舉行婚宴的傳言不謀而合，大陸媒體則接獲網友爆料，目擊方媛一身黑忙辦港澳通行證，間接證實好事真的近了。

28日陸媒《南陵在線》報導，有網友目擊方媛頭戴棒球帽，身穿長版黑外套蓋住肚子，現身老家南陵的行政服務中心，疑忙辦港澳通行證，身邊還有二女相陪，不確定是親友或工作人員，事情處理完後，方媛便獨自匆匆離去。

去年8月，方媛也曾被目擊現身同處辦事，然而當時她身穿黑色小洋裝，將頭髮往後盤起綁馬尾，大方露出整張臉，或許是自覺將成為天王嫂，方媛這回現身，打扮明顯低調許多，至於傳說中2個月的孕肚，則因她穿著寬鬆外套，無法看出是否真有喜。

51歲的郭富城傳出閃婚喜訊，同時間也冒出許多謠言，有傳郭富城大方砸了約1.2億台幣在上海買了新婚房送方媛，又傳方媛在香港註冊結婚，是為了取得居港權，對此，郭富城經紀人回應希望大家尊重、祝福郭富城想低調成家的願望，對於不實報導決定不再回應。

(中時電子報)