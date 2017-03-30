不堪女兒被騷擾 父刺死小黃運將

汪姓計程車司機與蔡姓女子分手後仍百般糾纏，他今天又到蔡家站崗，蔡父撞見，不堪女兒遭長期騷擾，雙方爆口角，蔡父憤而持刀刺死汪男，自己也受傷，送醫後被帶回偵訊。

警方調查，命案發生在苓雅區光華夜市光華二路一處巷弄內。已離婚的汪男，目前單身，育有1名已成年女兒。汪男因常在夜間開計程車，1年多前因搭載到在夜店上班的蔡女，雙方認識後蔡女常叫汪男的計程車接送，兩人並有短暫交往。

警方說，1年多前鄰居還看到汪男與蔡女到光華夜市吃宵夜，也常看到汪男時常接送蔡女，但雙方交往沒多久就鬧分手。

警方又說，雙方分手後蔡女拒絕與汪男見面，汪男天未亮就到蔡女家門前等候，希望能再見面聊幾句，或者寄送禮物或遞送情書紙條，但都遭蔡家拒絕，蔡姓父女對汪男的長期騷擾與糾纏十分不滿。

警方指出，汪男清晨近6時又到蔡家附近站崗，蔡父出門發現上前理論，雙方大吵一架後，蔡父憤而回家中拿出一把長28公分水果刀，朝坐在車上汪男猛刺4刀，汪男受傷想離去，車子失控撞上路旁一輛自小客車，後來因心臟中1刀當場無生命跡象。

警方隨後趕到將呆坐巷口地上的蔡父逮捕，汪男送醫仍回天乏術，蔡父左手掌也受刀傷，經送醫縫合已無大礙，並被警方帶回偵訊。1060330

(中央社)