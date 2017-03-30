英脫歐後歐盟公民不安 童言童語惹鼻酸

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英國2年後正式脫離歐洲聯盟倒數計時，住在英國的西班牙護理師彭斯和其他數百萬名歐盟公民面臨不確定的未來。彭斯表示，孩子的童言童語中也透露著對未來的不安。

根據法新社，41歲的彭斯（Joan Pons）在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）工作，17年來一直住在英國。彭斯說：「我們希望盡快獲得保證。」

彭斯育有3名小孩，年齡5歲、11歲和14歲，都是在英國出生，而他們現在擔心是否將必須搬到西班牙。

他告訴法新社：「他們很怕我們一去度假就永遠不回來了。」

英國昨天正式啟動脫歐程序，當初公投引發社會分歧，移民成為關注焦點。

300多萬名歐盟公民早把英國當自己家，然而英國首相梅伊（Theresa May）先前承諾加強移民控制。

英國和歐盟當局皆曾表示，將優先協議他們的地位，以及住在歐盟其他地方的英國人身分權益。

但現在的歐盟會員國國民不知道能否留下來，他們大多來自東歐和南歐。

彭斯就是6萬名在英國國家醫療保健服務（NHS）工作的歐盟公民之一。NHS的120萬名員工中，歐盟公民約占5%。

這種不確定性早已讓一些歐盟醫護從業人員難以招架。

一名不願具名的45歲西班牙護理師來自巴塞隆納，她告訴法新社「我們正考慮搬到澳洲」。（譯者：中央社盧映孜）1060330

(中央社)