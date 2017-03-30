達美航空除役波音747 成為互動博物館

位於美國喬治亞州亞特蘭大的達美航空博物館，最新推出展示一架2015年除役、全球首架波音747-400型客機，以互動方式展出，讓航迷大開眼界。

美國廣播公司（ABC）報導，這架被命名為Ship 6301的客機，是波音公司建造的第一架波音747-400型客機，當時註冊編號為N401PW，之後交付西北航空公司，註冊編號改為N661US，達美航空於2008年併購了西北航空。

首架波音747-400型客機2015年9月完成最後一趟商業飛行，除役後目前停放在達美航空（Delta）總部旁的飛行博物館。

波音747-400型客機被航迷暱稱為「空中女王」，Ship 6301結束她的飛行歷程，總計27年餘的執飛期間，主要擔綱長程運輸重任，像是來往美國及馬尼拉、東京、首爾與上海的航線。累計飛行里程共約6100萬哩，相當於250趟自地球飛往月球的旅程。

達美航空規劃Ship 6301對外公開展示，採取互動體驗的方式，像是大家都難免好奇，為何747-400的機身有個地方如駝背，究竟內部有甚麼名堂也完全公開，原來那是駕駛艙與飛行員休息和商務艙艙等的空間。

最讓航空迷興奮的莫過於可親身走進並體驗駕駛艙，從前這個地方可是閒人止步的禁區，還有搭建了平台可站在與機翼等高的位置看飛機，都能讓航空迷樂不可支。

這架廣體客機除役後，達美航空陸續添購雙引擎更省油，且載客數也不相上下的波音777與空中巴士A350客機，估計達美航空原有747-400型共16架如今只剩7架，年底前將全數除役。1060330

(中央社)