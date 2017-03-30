冷氣團鋒面影響 台南4/1劇降10度

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大陸冷氣團南下及鋒面影響，台南明晚天氣驟變，4月1日清明連假的第一天，氣溫更劇降10度。

中央氣象局南區氣象中心今天指出，台南明天天氣轉為不穩定型態，明晚起將出現短暫陣雨或雷雨，甚至有局部較大雨勢的機會，夜間溫度較今晚21度下降3度。

4月1日清明連假的第一天，台南氣溫明顯下降，白天氣溫劇降10度，只剩19度，且有短暫雨的機會，夜間也只有16度。

不過，4月2日起開始回溫穩定，白天氣溫升至24度，溫暖舒適，適合戶外活動，4月4日清明節白天氣溫已達26度，夜間氣溫也有20度。1060330

(中央社)