主播詹可旬推廣運動 示範經期舒緩操

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北市政府體育局連4年辦「運動知能系列活動及講座」，今年深入12個行政區、鄰里授課，甜心主詹可旬今天為活動站台，示範經期舒緩操。

今年系列活動以「全民瘋運動，閨蜜動茲動」為口號，鎖定親子、女性族群，詹可旬與中華職業棒球大聯盟球員高國慶上午在教育部體育署出席記者會，分別推廣女性運動、親子運動課程。

體育局今年推出3大主題課程，包括女性運動、親子互動與運動防護，將由講師分別在12個行政區鄰里授課，結合Inbody測量身體數值，了解運動前後身體數值改變，參加者可獲運動中心免費體驗券。

詹可旬上台示範經期舒緩操說，課程設計很多貼心巧思，還有美體塑身課程，「太懂女人心」。

系列活動查詢可上「全民瘋運動，閨蜜動茲動」社群網站臉書（facebook）粉絲專頁，講座免費參加，但座位有限，須上網預約報名。1060330

(中央社)