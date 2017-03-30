不可錯過！女星解密 杜拜車牌號碼藏身份階級

吳思顏分享遇到名車，透露在當地從車牌，可以判斷出擁有者的身分地位。(翻攝自吳思顏臉書)

吳思顏隨夫在杜拜定居。(取材自吳思顏臉書)

模特兒兼女團「史派蘿小姐」成員吳思顏，去年11月甜嫁「Mr.H」韓志華，在台灣舉辦過夢幻婚禮後，隨即跟著老公搬到杜拜定居，常在臉書分享新手人妻及當地生活點滴，昨她在臉書po文，透露正為新家添購枕頭，原本相當平凡的購物之旅，卻因在門口遇見的黑色帥車而變得熱血起來，最後還變成一篇「杜拜知識文」。

吳思顏外出購物，Dubai Mall外頭看見掛著3個數字車牌號碼的消光黑色名車，心想：「是哪兩個小王子還是哪位皇親國戚的車車呀？！」，接著揭密杜拜車牌的秘密，原來，車牌數字越少，代表擁有者的位階越高，她開玩笑說：「當看到3個數字，不要按他喇叭，2個數字，不要抄他車，1個數字.....讓他走！讓他抄，多快多慢都可以，他開心就好」，讓粉絲直呼「長知識」，還有人分享在杜拜看過3個1的車牌，想必來者身價非凡！

(中時電子報)