李明哲案 徐國勇：勿影響兩岸關係

具民進黨黨籍的文山社大李明哲，前往中國後遭到中國官方逮捕，在李明哲家屬昨天確認裡遭逮捕後，行政院發言人徐國勇今天針對李明哲事件指出，李明哲在3月19日失聯後，政府即對李在中國境內失蹤表達關切，並未太低調，對於對岸在沒有像我方與家屬進行通報即逮捕李，行政院表達高度遺憾。徐呼籲中方應具體回應我方及家屬訴求，避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。

徐國勇今表示，李明哲自3月19日失聯，這段期間以來經我政府及民間不斷對中國提出要求，但中國方面迄今尚未對我方或家屬進行通報，也未對李明哲失聯事件提出具體說明，政府在此要先表達高度遺憾之意。

徐國勇表示，李明哲是參加非政府組織身份，前往中國大陸，從3月19日失聯到現在，家屬在昨天確定李在中國遭到逮捕。行政院這段期間以來，經過政府與民間不斷向中方提出要求，對於中國當局對我方家屬與政府，在沒有任何通報下進行逮捕，政府表達高度遺憾。

徐表示，陸委會目前正透過各種管道，了解李明哲目前關押地點，並且要求中方對李逮捕所依據法令與限制人身自由時間點完整說明，根據兩岸共同打擊犯罪協議，要求對岸安排李明哲家屬探視，並且讓李明哲律師了解案情。

徐國勇強調，行政院得知李明哲失聯後，透過各種管道與中國聯繫協尋，各種協處都是以保障李明哲人身安全為最大優先考量，並沒有外界批評，政府積極度不足或太過低調的問題。

(工商)