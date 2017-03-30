NBA》馬里昂讚林書豪變更好 MVP看好韋少

馬里昂30日在受訪時相當輕鬆，也對媒體提問有問必答。(黃及人攝)

抵台代言國泰NBA Youth Madness活動的前太陽球星馬里昂，30日接受媒體專訪，一談到籃網後衛林書豪滿口稱讚，「林書豪明顯跟2012年林來瘋時完全不同了，他變更成熟、更具深度，也懂得如何發揮自我價值帶領球隊前進。」

其實這些話從馬里昂口中說出更具份量，畢竟他在球員時期，就跟林書豪交手過不少次，在他眼中豪哥的轉變相當明顯，「其實這幾年大家逐漸了解林書豪的打法，他當然很難打出林來瘋時期的數據，但他的天賦真的很優異。」

馬里昂也談到本季年度MVP兩大熱門人選，「比起哈登，我更看好雷霆的韋斯布魯克，因為韋少的球風太全面了，反觀哈登進攻表現比較搶眼，他的身旁也圍繞不少優秀隊友，火箭的戰績才會比雷霆好上許多。」

至於本季究竟由誰奪冠，馬里昂的回答相當保守，他相信本季西區決賽很可能將成總冠軍賽預演，西區決賽可望將是勇士與馬刺的對決，反觀東區戰況膠著，讓他感覺今年季後賽會很有趣，比賽內容也將更加精采。

就算身為NBA傳奇球星一員，馬里昂卻在訪談時毫無架子，每當媒體提問，都會稱讚對方問得很好，甚至還開玩笑跟大家講，「你們別這麼客氣，有什麼就直接問，我一定都會回答。」讓整個訪談過程相當輕鬆自在。

回憶自己2003年全明星賽最後關頭防守喬丹的事蹟，馬里昂滿臉驕傲表示，「那可是麥克喬丹啊！能夠防守到他是種榮幸，當時最後3分鐘教練換我上場，就是要我去守喬丹，我當然要打得很認真，大家也把比賽當成正式比賽在打。」

2011年曾跟小牛隊友奪下自己生涯唯一冠軍的馬里昂，強調能夠拿到冠軍後宣告退休，當然感覺比較安心，「我是個競爭者！當然不希望只拿1次總冠軍，每到1支球隊，我也會改變自己在球隊的角色或地位。」

(中時電子報)