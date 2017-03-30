剛果調查失蹤兩周 聯合國專家慘遭斬首
聯合國兩名專家日前前往剛果調查當地人權遭侵犯的情況，然而兩人於月初失蹤後便音訊全無，直到27日兩人才被發現陳屍於卡南加(Kananga)的郊區，其中一名瑞典籍的女專家更是慘遭斬首。而聯合國也呼籲剛果政府盡快對這起命案展開調查。
據《CNN》報導，聯合國專家美國籍的夏普(Michael Sharp)以及瑞典籍的卡塔蘭(Zaida Catalan)，日前前往剛果進行當地人權調查，隨行的還有剛果籍的翻譯、汽車司機以及2名機車司機共4人，而月初一行人便失蹤下落不明，13日當地警方才表示，他們被當地的武裝分子挾持，之後便沒有再發表聲明。
這次在卡南加郊區除了發現除了夏普及卡塔藍的屍體之外，也發現了隨行的剛果籍翻譯的屍體，警方也是因為認出了翻譯而確定一行人的身分，而據當地警方表示，卡塔蘭被發現時頭和屍身是分離的，其他兩具屍體則是完整的。
聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也證實了這項消息，美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)也表示，「非常令人難過失去了一名勇敢且為世界服務的美國公民。夏普每天在聯合國關注議題的項目前線，尋找問題並解決問題」。而聯合國也呼籲剛果政府盡快就這起命案展開調查。
(中時電子報)
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