絕不吃飛機餐！米其林神廚這麼說

蘇格蘭知名廚師透露，自己絕不吃飛機餐。（圖/shutterstock提供）

飛機餐究竟安不安全呢？蘇格蘭鼎鼎大名的「地獄廚神」高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）近日指出，理解飛機餐食材來源後，他永遠不會再吃一次。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，50歲高登·拉姆齊被評為頂級廚神，迄今為止，他及他經營的餐廳共獲17顆米其林之星。他曾為新加坡航空工作10年，並在倫敦希斯羅機場開設餐廳，不過，近日他卻透露，不論什麼情況，他都不會吃飛機上的食物。

高登·拉姆齊說，他喜歡在飛行前享用美味餐點，但他痛恨航空公司為乘客準備的飛機餐，「我不在飛機上吃東西，我為航空公司工作十年，我了解這些食物從哪來、如何製作」。

報導指出，高登·拉姆齊為新加坡航空效力時，擔任烹飪顧問一職，主要負責發想飛機餐內容。

(中時電子報)