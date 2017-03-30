2017 MLB戰國風雲之2—印地安人獨霸美中 皇家再扮黑馬
美聯中區去年出了驚奇殺入世界大賽的印地安人，今年印隊依舊青春無敵，還加入資深重炮英卡納西昂（ Edwin Encarnacion），戰力一枝獨秀。老虎眾多大咖都已年邁，白襪、雙城不成氣候，反倒是去年衛冕失利的皇家，雖然失去車禍喪生的火球投手范圖拉（Yordano Ventura），但核心陣容若能恢復健康，又成了攪局黑馬。
一、克里夫蘭印地安人（上季94勝67敗，美聯冠軍，世界大賽負小熊）
印地安人去年驚異的殺入世界大賽，其實並不容易，尤其是球季尾聲卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、沙拉薩（Danny Salazar）受傷，先發投手幾乎只有賽揚獎強投克魯伯（Corey Kluber）可以信賴，其餘則靠米勒（Andrew Miller）領軍的黃金牛棚撐起。
去年季末受傷的還有中外野手布蘭特利（Michael Brantley），新球季傷兵歸隊，季中交易來的米勒、蓋爾（Brandon Guyer）將貢獻完整球季，經典賽最佳游擊手林鐸（Francisco Lindor）更有看頭。打線走了納波利（Mike Napoli），卻加入去年42轟的英卡納西昂。印隊戰力不僅在美中一枝獨秀，還要拚世界大賽冠軍的未完任務。
二、底特律老虎（上季86勝75敗）
曾是美中霸主的老虎已連兩年無緣季後賽，其實他們還是擁有「三冠王」米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander）、金斯勒（Ian Kinsler）、賈斯汀阿普頓（Justin Upton）等球星，以及去年美聯新人王傅爾默（Michael Fulmer），陣容不差。
然而，年紀是老虎主力陣容的最大問題，有人說他們很像2012年的費城人，老咖雲集最終踢到鐵板，甚至預言季中就會開始拋售球星。老虎發威的關鍵是兩位「賈斯汀」，「虎王」韋藍德必須延續去年美聯賽揚獎榜眼的回春表現，倘若阿普頓也能把上季最後1個月13轟的狀況帶到新球季，老虎就還有搞頭。
三、堪薩斯皇家（81勝81敗）
前年世界大賽冠軍皇家去年流年不利，三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）一開季就在詭異衝撞中提前報銷，全季打得跌跌撞撞，最後僅維持勝率5成的平盤成績。且屋漏偏逢連夜雨，連3年繳出雙位數勝投的范圖拉，季後竟在祖國多明尼加車禍身亡。
范圖拉的離開固然重創投手戰力，卻也可能再度激起年輕隊友們的鬥志，穆斯塔卡斯和外野手肯恩（Lorenzo Cain）、一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）、游擊手A.艾斯寇巴都將成為自由球員，今年可能是皇家奪冠世代的最後合擊，不容小覷。
四、芝加哥白襪（78勝84敗）
小時候胖不是胖，白襪去年4月打出17勝8敗的開季佳績，但僅是曇花一現，接下來直到球季結束只再拿61勝。而且該隊的重建還沒結束，今年又送走了王牌左投賽爾（Chris Sale）與明星外野手伊頓（Adam Eaton）。
白襪的重建藍圖將以強打阿布瑞尤（Jose Abreu）為核心，球隊目前也有一些年輕好手，但收割恐怕要等到明年甚至後年。今年白襪可能拋售的下一個明星球員，可能就是去年自責分率3.20的左投坎塔納（Jose Quintana）。
五、明尼蘇達雙城（59勝103敗）
名人堂球星莫里托（Paul Molitor）前年執教首季，就帶領雙城終結連4年敗多於勝的紀錄，怎知去年就被打回原形，吞下103敗。老牌右投E.山塔納（Ervin Santana）與明星二壘手多西爾（Brian Dozier）今年恐成季中交易籌碼，唯一看點是2012年新人選秀榜眼巴克斯頓（Byron Buxton），本季能否有爆發性的演出。
(中時電子報)
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