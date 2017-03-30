星媒諷蔡政府 總統府變抗議露營區

我要評比

新加坡聯合早報網30日報導，以標題〈最會溝通政府？台總統府旁變抗議露營區〉，暗諷蔡英文政府施政處處被台灣民眾抗議的窘境。

文章指出，台灣全民瘋露營，除了到青山綠水的風景區外，台北博愛特區更是台灣目前最夯的「抗議露營區」。永久和平發展協會、自由台灣黨、監督年金改革行動聯盟（八百壯士）、原住民團體都到總統府、立法院周邊就地搭篷，埋鍋造飯，長期與政府抗爭。

文章引述警方內部統計資料，民進黨上台後，陳抗遊行不減反增，今年1、2月加起來就有400多場陳情抗議。轄區警分局與相關業務警官無奈說，警力長期關注博愛特區，中高階幹部為此幾乎無法休息，也排擠到正常警力編排。

文章中訪問全國產業總工會祕書長戴國榮指出，民進黨甫上任，迅速處理華航空姐罷工、國道收費員等問題，「號稱最會溝通的政府」初期表現不差。但近來對爭議議題如「一例一休」，選前選後立場丕變，修正案倉促通過，讓勞工團體錯愕「是否換了位子就換腦袋？」

文章也引用東吳大學社會系助理教授施富山分析，民進黨政權到手後，對於台灣未來的發展論述沒有定見，施政方針均以選票為考量，如「一例一休」、「解禁日本核災區食品」、「婚姻平權法案」等。或設立「不當黨產處理委員會」用公權力追殺對手政營，假以時日被民眾看破手腳，陳抗活動自然變多。

施富山指出，轉型正義、年金改革等政策有必要推行，不過政府得先讓社會大眾瞭解其歷史脈絡，形成共識後才能進行討論，而非躁進下定論，造成雙方誤解甚至仇恨，這都是不必要的。

(旺報)