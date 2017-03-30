小丑默劇團友情價演出 石榴國小癌童回校一起同樂
斗六市石榴國小因幫一名罹癌小朋友募醫藥費，臨時向兒童節邀請來兒童節表演的小丑默劇團說抱歉，該團得知校方得難處，今天早上還是到校表演，罹癌的小華也特地回校觀賞，全校小朋友對他大喊「加油！加油！加油！」
石榴國小今年初籌備兒童節要給小朋友「好看」，打算邀請小丑默劇團演出，但五年的小華寒假時突然發現罹患血癌，校方決定優先幫他幕醫藥費，而向小丑默劇團說抱歉。
該團得知校方的用心，決定無論如何也要以友情價到學校表演，並且為罹癌的小朋友打氣，該團也透過網路募集他們的演出成本。
小華這學期在家教育，得知小丑默劇團要來學校表演，告訴媽媽他也想看。
石榴國小今天上午提前慶祝兒童節，小丑默劇團一早就到校佈置，小華十一點在媽媽陪同下帶著口罩回到學校，被邀上台。
校長蔡正龍帶著全校小朋友大喊「紹華加油！」希望他早日回來上學，氣氛令人動容。
小丑默劇團總監黃浩光送小華一支微笑氣球，祝他天天開心。
石榴國小今年的兒童節禮物是一隻造型棉花糖，家長會長楊長興提供每個小朋友一支，廠商進到學校製作，估計要做三天才做得完四百支。
三、四年級學生今天率先拿到，開心得不得了，聞到棉花糖香香的味道，苦苦哀求老師「可以吃了沒？」
(中時)
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