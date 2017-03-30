1姐盧曉晴山葉賽首輪71桿 本季首前10開局

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盧曉晴山葉高球賽首輪暫居並列第7。(資料照 陳信翰攝)

日巡(JLPGA)本周進行總獎金1億日圓的山葉女子高球賽，擁有日巡12勝的台灣高球1姐盧曉晴，在個人本季第5場出賽終首度以紅字成績開局，30日首輪揮出71桿(-1)，交卡時暫居並列第7，這也是她本季第1次首輪位居前10。

盧曉晴首輪從第10洞出發，過程發生劇烈震盪，於第15洞至第3洞，7洞之內狂抓5隻小鳥，包括第1洞至第3洞的連3鳥，以-4並列領先，可惜最後6洞吞下3個柏忌，花掉3桿，以71桿下滑至並列第8。

她前4場出賽3場晉級，最佳成績在上周AXA高球賽獲得並列第11，30日並列第8開局後，可望在這場比賽爭取本季最佳成績。

與盧曉晴同樣從美巡轉戰日巡的韓將「小叮噹」申智愛，以68桿與日本女將渡邊彩香並列領先。盧曉晴只落後2人3桿。

上周AXA高球賽同樣獲得並列第11的蔡佩穎，暫以72桿並列第19。

(中時電子報)