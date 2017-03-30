民進黨團:試委王亞男詐領補助 即刻下台
民進黨立法院黨團今天表示，考試委員王亞男涉及詐領國科會補助案遭判刑確定，竟然還能擔任典試長，要求立刻辭職下台，考試院要立即處理。試院回應，依法王亞男未喪失任用資格。
考試院秘書長李繼玄表示，王亞男的案子是11年前的老案，經宣告緩刑，依公務人員服務法規定，王亞男沒有喪失公務人員任用資格，請大家放心。
考試委員王亞男以假發票詐領國科會等補助款案，去年6月遭台北地院判處4個月徒刑。民進黨立院黨團書記長李俊俋上午召開記者會表示，根據去年11月10日考試院會會議紀錄，王亞男6月被判刑，11月繼續擔任典試長，被刑事判刑的人可繼續擔任典試長，這樣合理嗎？
李俊俋表示，王亞男被判刑是因詐領國科會補助，詐領補助從2006年就開始，2014年行使考試委員同意權時，當時國民黨是多數，民進黨曾提出質疑，王亞男還是通過同意權的行使，擔任考試委員，2016年遭判刑確定，民進黨團要求王亞男應該立即辭職下台，考試院要立刻處理。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。