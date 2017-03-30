民進黨團:試委王亞男詐領補助 即刻下台

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民進黨立法院黨團今天表示，考試委員王亞男涉及詐領國科會補助案遭判刑確定，竟然還能擔任典試長，要求立刻辭職下台，考試院要立即處理。試院回應，依法王亞男未喪失任用資格。

考試院秘書長李繼玄表示，王亞男的案子是11年前的老案，經宣告緩刑，依公務人員服務法規定，王亞男沒有喪失公務人員任用資格，請大家放心。

考試委員王亞男以假發票詐領國科會等補助款案，去年6月遭台北地院判處4個月徒刑。民進黨立院黨團書記長李俊俋上午召開記者會表示，根據去年11月10日考試院會會議紀錄，王亞男6月被判刑，11月繼續擔任典試長，被刑事判刑的人可繼續擔任典試長，這樣合理嗎？

李俊俋表示，王亞男被判刑是因詐領國科會補助，詐領補助從2006年就開始，2014年行使考試委員同意權時，當時國民黨是多數，民進黨曾提出質疑，王亞男還是通過同意權的行使，擔任考試委員，2016年遭判刑確定，民進黨團要求王亞男應該立即辭職下台，考試院要立刻處理。1060330

(中央社)