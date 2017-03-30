美駐聯合國大使：重視人權及改變文化

美國將是安理會4月輪值主席，新任駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天在一場座談上強調人權是聯合國的核心使命，也誓言改變聯合國的文化，帶正能量到聯合國。

外交關係協會（CFR）會長哈斯（Richard N. Haass）今天就國際局勢與海利對話。海利說，「我強烈認為目前是安理會明確考慮人權與安全之間關係的時候了。」她主持安理會時，人權議題將列入日常會議優先考慮事項。

海利特別提及，應該強化安理會的功能，「對的事就要去做」。「我們會敦促成員國坐而言不如起而行，也不能對人權議題光說不練。」哪些國家可以因應挑戰、哪些依然故我或找藉口。如果任何國家試圖阻止這種辯論，那將說明一切。

其次談及維和任務，海利指出，我們更應有全新視野，也應回歸當初設立維和任務初衷？它想達到什麼目的？是否可靠有效？是否有退出計畫？當她擔任安理會輪值主席時，情況將不太一樣。

海利指出，維和經費占聯合國很大支出項目，她對便宜的維和運作沒有興趣，而是要更好與更聰明的維和部隊。

美國總統川普多次批評聯合國效率不彰，而美媒曾提及美國打算削減對聯合國維和經費的比重，從現行的28%減到25%。

這位被川普新任命的前南卡羅來納州長認為，安理會讓她憶起南卡州議會。海利說，「安理會如同南卡立法機構一樣，就是個俱樂部」。「俱樂部有自己的文化與規則，但久而久之，成員國普遍尋著同一方向做，終被規則束縛，變成停滯、了無新意狀態。」

海利誓言要改變聯合國的文化與規則，就像以前她在南卡服務一樣。她是首位少數族裔、也是第一位女性州長，以一位十足外來者觀點看待當時的州議會。「挑戰俱樂部的規則沒讓我在議會受歡迎，但那時需要這樣做，現在亦復如此。」1060330

(中央社)